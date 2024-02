Reprodução/Globo BBB 24: Rodriguinho comenta sobre voto em Davi: ‘Pode virar um Babu’





Rodriguinho e Giovanna Pitel conversaram sobre o jogo no BBB 24 durante a tarde desta sexta (9). Durante o bate-papo, o cantor disse para a sister que Davi sempre será sua opção de voto. 'Pode virar um Babu, ir pra dez paredões', declarou realizando uma comparação entre o baiano e Babu Santana, que participou do BBB 20. Pitel comentou que o cantor estaria perseguindo o menino, Rodriguinho negou e disse sobre Davi: ‘O cara chegou atirando na minha cara no primeiro dia’.

Rodriguinho: “Por mim, o Davi pode virar um Babu da vida, ir pra 10 paredões, eu sempre vou mandar" #BBB24

pic.twitter.com/CuYNOUxmkS — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 9, 2024





Antes da declaração, Pitel refletindo sobre sua forma de jogar e questionando se ela estaria sendo vista como certa ou errada. ‘É por isso que eu não caio nessas pilhas de vocês. É um monte de suposição’, respondeu o cantor para Pitel. Ele também criticou a visão dos brothers sobre quais seriam os participantes fortes fora da casa. ‘Ai, que não sei quem tá forte lá fora. Você não sabe. Aí eu vou mudar meu jeito?’, pontuou.





Os dois prosseguiram a conversa e Pitel disse para o brother que ele estava se apegando aos acontecimentos do primeiro dia do programa. Rodriguinho rebateu que era isso e perguntou se deveria se apegar ao Davi cantando e irritando os participantes. Pitel concluiu que os problemas de convivência são um meio de movimentação, e que sem eles o jogo ficaria cômodo para os participantes. ‘Já te falei que eu não vim aqui pra ter conflito. Eu não vim aqui pra brigar, não vim pra ter conflito, não vim pra fazer amizade e não vim pra curtir festa. Eu vim aqui pra ganhar R$ 3 milhões", concluiu Rodriguinho.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: