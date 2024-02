Reprodução/Instagram Ex-BBB Patrícia Leitte mostra antes e depois de perder peso; veja

Patrícia Leitte dividiu com os seguidores um antes e depois do seu corpo após emagrecer. A ex-BBB contou que resolveu mudar a sua rotina e em apenas onze dias sentiu resultados.

No perfil do Instagram, a influenciadora resgatou uma foto de dezembro de 2023 e a colocou ao lado de um registro atual. A comparação surpreendeu os internautas.





"O que separa uma Patrícia da outra? Uma com 80 kg triste, ansiosa, compulsiva e sem forças! Sim, cheguei a pesar o mesmo peso quando estava no BBB", explicou ela.

Patrícia revelou que está participando de um "experimento", mas não deu detalhes. "Em 11 dias, mudei radicalmente a forma e é só o começo! Essa nova Patrícia está ressurgindo das cinzas, alegre, confiante, disposta, cheia de vida! Está dando certo! Vou continuar por 30 dias e vamos o resultado final".





Os seguidores não deixaram de comentar: "É só o começo", disse uma; "Linda como sempre", elogiou outra; "Vai dar certo, o importante é nunca desistir", declarou uma terceira.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: