A atriz Sophia Valverde e o cantor Rafa Almeida publicaram uma série de fotos lado a lado nesta quinta-feira (8). Os dois oficializaram a relação em outubro de 2023 e, desde então, compartilham nas redes sociais os momentos que passam juntos.





Na foto, registrada no perfil do Instagram do casal, eles aparecem aproveitando o verão, em um resort no Ceará. "Eu e você", publicaram. Após isso, os fãs reagiram aos cliques. "Lindos", comentou uma seguidora. "A felicidade de vocês é a minha também", disse uma segunda.









Além disso, a diferença de idade entre Sophia Valverde e Rafa Almeida virou alvo de comentários na postagem. A atriz tem 18 anos, enquanto o filho da cantora Solange Almeida possui 23 anos. "Só eu que olho para ela e acho que é menor de idade?", indagou uma seguidora.





Outra internauta ainda foi mais a fundo. "Ela só gosta de homem mais velho do que ela", se referindo à protagonista da novela Poliana. No entanto, foi rebatida por uma usuária. "Lembrando que ela já tem 18 anos", defendeu. "Não tem problema nenhum nisso, ela ja é de maior", reforçou uma segunda.



Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: