Mulher é condenada por xingamentos racistas à filha de Bruno Gagliasso

A Justiça do Rio de Janeiro condenou Dayane Alcantara Couto de Andrade, que se apresenta nas redes sociais como socialite Day McCarthy, por ter proferido ofensas racistas direcionadas a Chissomo, filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Segundo o processo, a mulher terá que pagar indenização de R$ 180 mil, sendo que o valor poderá atingir R$ 500 mil após sofrer correções monetárias.

O caso aconteceu em 2017, quando Day McCarthy utilizou as redes sociais para atacar Titi. Ela utilizou xingamentos racistas, dizendo os termos "macaca", "cabelo horrível, de bico de palha" e "nariz de preto". Na época, Giovanna e Bruno entraram com processo na espera cívil e criminal. As informações são de O Globo.



À reportagem, o advogado da família destaca que a ação criminal segue em andamento e diz que "a luta continuará pela condenação pelo crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível", sendo que pena pode chegar a 5 anos de prisão.