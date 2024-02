Reprodução/Youtube - 07.02.2024 Camila Loures compra nova mansão e mostra detalhes para os fãs









De casa nova! Camila Loures usou as redes sociais para revelar que comprou uma nova mansão. O imóvel, localizado em um condomínio fechado em Alphaville, região nobre de São Paulo, conta com piscina, academia e três andares.



Em um vídeo detalhado sobre os cômodos da casa, a influenciadora, que completa 29 anos nesta quarta-feira (7), revelou que comprou o imóvel como um presente de aniversário para si mesma.







"Mais um patrimônio, mais uma casa comprada. Sei que a galera fala: 'A Camila e as mansões dela'. Pois é, mais uma para a lista. Estou muito feliz, muito grata a Deus, foi um presente de aniversário de Deus para mim, foi um presentão", disse a youtuber, que mostrou alguns detalhes da área externa do imóvel.







A influenciadora contou que ainda não vendeu a antiga mansão, que fica no mesmo condomínio, mas já irá dar a festa de aniversário dela no novo endereço nesta noite. Camila explicou que decidiu comprar um novo imóvel como um investimento, pois sabe que a casa vai valorizar com o tempo.



Na área externa da mansão, já há uma piscina, jacuzzi, espaço gourmet, academia, e caixas de som espalhadas pelo jardim. Nos comentários do post, choveram elogios parabenizando a influenciadora pela conquista. "Parabéns, Cams, você vai conseguir muito mais". "Que Deus abençoe muito", disse a influenciadora Ana Mosconi. "Rainha, te amo, inspiração", disse Gabi Martins. "UMA KARDASHIAN, é??? QUE DEUS ABENÇOEEE", disse o influenciador Álvaro.

