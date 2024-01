Reprodução/Instagram Namorada de João Gomes entrega detalhes do parto de emergência do filho

Ary Mirelle abriu o jogo sobre o nascimento de emergência do filho, Jorge, fruto do relacionamento com João Gomes. A chegada do bebê acontece na terça-feira (16).

A influenciadora contou que estava em uma consulta de ultrassom quando o médico viu que o herdeiro estava em sofrimento fetal.

"Eu tive Jorge com 36 semanas. Eu ia tirar a cerclagem e não era dia de ultrassom completa. Quando chegou lá, eu percebi que [o médico] começou a ver um bocado de coisas. Ele tirou a cerclagem e foi ver Jorge. Foi vendo com mais detalhes, medindo… Mas não era dia de fazer isso, então eu estranhei. Então ele perguntou se o Jorge estava mexendo direitinho e eu falei que não. Ele sempre foi muito inquieto, e ele estava bem paradinho. E [o médico] falou que ele estava entrando em sofrimento. Ele não estava mexendo, o peso dele não estava evoluindo, o percentil estava baixo. Enfim, ele estava entrando em sofrimento e a gente teve que fazer a cesárea de urgência no mesmo dia", revelou ela.

Ary revelou que entrou em pânico com a notícia de que o filho iria nascer. "Eu fiquei desesperada. Depois da clínica, eu vim em casa, arrumei minhas coisas rapidinho, com a cabeça há mil e a gente foi direto para o hospital. Coisa de uma hora. No hospital, a gente nem foi para o quarto, fomos direto arrumar para o centro cirúrgico. Deu tudo certo, graças a Deus".

"Foi lindo, melhor coisa da minha vida. Deu tudo certo, isso que importa. Eu tive que ter o bebê em uma cesárea de emergência porque ele estava entrando em sofrimento", completou ela.

Por fim, a namorada do cantor afirmou que só pensava na saúde do bebê. "Ele não estava evoluindo conforme tinha que evoluir, ele não estava mexendo como mexia antes. Quando ele falou que ia ter que fazer a cesárea agora, eu comecei a chorar na sala. Fiquei louca, mas deu certo. Naquele momento, eu só queria pensar no meu bebê. Foi o melhor dia da minha vida.

Ary também falou da recuperação da cesária. "Minha recuperação está muito boa. O neném está bem. Estamos bem e é isso que importa. Foi o melhor dia da minha vida", concluiu.

