Reprodução/Instagram Wanessa Camargo diz ter cogitado relacionamento aberto com Dado Dolabella





Wanessa Lopes surpreendeu os participantes do BBB 24 ao revelar uma técnica inusitada que usa com o namorado, Dado Dolabella. Depois de Marcus Vinicius contar que entrou no programa solteiro para que seu ex possa aproveitar o Carnaval, a cantora revelou que cogitou abrir o relacionamento antes de entrar no reality show.

"Eu até cogitei". Marcus opina sobre a situação. "Para ti, não ia ser bom", reflete ele. "Eu só dei uma sugestão, que eu obviamente esperava que respondesse que não. Eu ia ficar louca, imagina", admite Wanessa.





"Eu dou uma dessas às vezes, de ficar testando. Fico dando umas testadas. Capricórnio. Dá umas testadas tipo: e aí, vamos fazer um casamento aberto?", conta Wanessa.

Leidy Elin questiona: "Para ver se vai?". Então, Wanessa explica. "É lógico. Se responder, já vai daqui até lá o chinelo. Vai que, né... Mas é que o meu, eu sei que é supervisado. Mas gente, eu sou filha da minha mãe, né? Sou noiada", assume a cantora.

"Preciso até resolver isso na minha terapia", reconhece Wanessa.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente