Iglu que Eliezer está congela por dentro: 'Tô ficando preocupado'

Eliezer se mostrou preocupado nas redes sociais nesta sexta-feira (2), acontece que o iglu em que está hospedado no Alaska, Estados Unidos, congelou por dentro. O influenciador enfrentou temperatura de -41°F.

“O Iglu está congelando por dentro. Sério, tô ficando preocupado”, escreveu ao compartilhar uma foto do gelo do lado de dentro do iglu.

“Sem conseguir dormir de tanto frio, pensando: 'Meu Deus, porque eu tenho essas ideias?”, disse durante a madrugada.

O ex-BBB viajou para o Alaska para conseguir ver a aurora boreal, um fenômeno caracterizado por luzes coloridas no céu que acontece apenas no norte do globo.

