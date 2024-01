Reprodução / Instagram Eliezer viaja sem Viih Tube e explica: ‘Não vou nem a pau’

Após anunciar que está no Alaska para ver a aurora boreal, Eliezer explicou nos Stories do Instagram, o porquê Viih Tube não o acompanhou. Segundo o ex-BBB, a esposa se assustou com a temperatura de -30°C do lugar.

"Essa viagem foi programada para fazer com a Viih ano passado. Chamei ela pra vir pro Alaska. De primeira, ela topou, falou: 'Vambora!" Aí, depois, ela estava no puerpério, naquela fase, ficou insegura com a Lua, porque eu programei muito antes. Quando ela descobriu a temperatura, que o normal aqui é fazer -30ºC, ela descartou totalmente. Falou: "Você tá louco, não vou nem a pau!"", contou.

Ele também explicou que a viagem é um presente dele para ele mesmo de aniversário. O influencer já tinha visto a aurora boreal na Islândia, e desta vez, ficará hospedado em um iglu “no meio do nada”.

"Foi uma das coisas mais surreais da minha vida [ver a aurora boreal], e sempre quis repetir isso. Queria que fosse uma viagem de casalzinho? Queria! Encontrei esse acampamento que você fica num iglu com teto de vidro, é fantástico! Só que na época eu não tinha dinheiro, agora eu tenho, então, me dei isso de presente", disse.

Eliezer se emocionou vendo o fenômeno natural e até tentou capturar o momento com o celular, mas não conseguiu e decidiu chamar um fotógrafo profissional.

