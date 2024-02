Divulgação Carl Weathers, ator de 'Rocky', morre aos 76 anos

Morreu nesta quinta-feira (1) Carl Weathers, ator conhecido pelos trabalhos em 'Rocky', 'Predador' e 'The Mandalorian''.

Aos 76 anos, o artista morreu pacificamente enquanto dormia. A família de Carl divulgou um comunicado à imprensa internacional.









"Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento de Carl Weathers. Carl foi um ser humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, televisão, artes e esportes", disseram na nota.

Os familiares ainda ressaltaram o sucesso dele. "Ele deixou uma marca indelével e é reconhecido mundialmente e através de gerações. Era um irmão amado, pai, avô, parceiro e amigo", disse comunicado enviado à imprensa internacional", completaram.

Durante os 50 anos de carreira, Carl Weathers estrelou mais de 75 filmes e programas de televisão. O seu grande sucesso foi como Apollo Creed, o campeão mundial dos pesos-pesados no filme 'Rocky' (1976). Ele seguiu no papel até o lançamento da franquia em 1985.

O icônico treinamento de Apollo Creed e Rocky.



