Reprodução/SBT Marcia Fu passa por transformação no visual; veja antes e depois

Marcia Fu está com um novo visual! A participante de A Fazenda 15 passou por uma transformação após o fim do reality e surpreendeu ao mostrar o resultado.

A ex-jogadora de vôlei exibiu a mudança ao vivo no programa 'Fofocalizando', do SBT, após um reality especial do antes e depois da peoa.





Fu recebeu a ajuda de dentistas, médicos dermatologistas, cabeleireiros e outros profissionais de estética. Um dos únicos pedidos dela foi para manter os cabelos curtos.





Nas redes sociais, os internautas rasgaram elogios para a nova Marcia Fu. "Poderosa e bafônica", comentou um; "A Márcia Fu ficou muito bonita", declarou outra; "Márcia Fu ficou belíssima!", disse um terceiro; "Márcia Fu tá muito queen", celebrou mais uma.

Confira o antes e depois de Marcia Fu:

Que momentooo!!!! @MarciaFuOrigin cantando Escrito nas Estrelas no Fofocalizando só para vocês! 🥹💜



Voltamos amanhã, hein! A partir das 15h30, no SBT! #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/dOjdiCxIgq — Fofocalizando (@pfofocalizando) February 1, 2024





