O músico Lucas Lima, ex-marido de Sandy, mostrou aos fãs, nesta quinta-feira (1º), onde está morando após se separar da cantora Sandy. Ele deixou a casa onde morava com a cantora e o filho Théo, de 9 anos, em Campinas, interior de São Paulo.

Através de um vídeo publicado em uma rede social, Lucas mostrou a rotina para sair de casa, brincado sobre o "esquecimento". "Distraídos tentando sair de casa", se divertiu.





No vídeo, os fãs perceberam detalhes do apartamento, como sofá de couro, plantas na decoração da casa e até mesmo as contas a pagar de Lucas Lima.

Sandy e Lucas Lima terminaram o casamento em setembro de 2023. Foram 24 anos de relação e 15 anos de casados. Após o fim da relação, os dois foram vistos juntos em viagens e até no aniversário de Sandy, quando Lucas a homenageou.

"A gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. Temos um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido", disseram, na época.