Modelo acusa ex-BBB Antonio Rafaski por abuso sexual; veja

A modelo Janaina Ana da Silva apareceu nas redes sociais para denunciar o ex-BBB Antonio Rafaski por abuso sexual. A jovem de 28 anos afirmou que foi abusada no dia 2 de dezembro de 2022, durante uma reunião de amigos.

Ela contou que foi à casa de Giuliano Marchi, amigo de Antonio, em São Paulo e beijou o ex-brother. De acordo com ela, ele teria a levado para o quarto e tentado fazer sexo à força.

"Eu me nego, e falo que não iria acontecer nada. Que não queria, e não iria ter relação sexual com ele. E foi aí que comecei a ver a mudança nas expressões dele. Antonio começou a puxar minha roupa com força para que eu tirasse. Eu sempre falava que não queria, e ele continuava. Ele estava tão fora de controle ao ponto de rasgar a minha calcinha para que eu tirasse. Super grosso e estúpido", relatou ela no perfil do Instagram.

Janaina disse que tentou impedi-lo, o chamando de louco, mas sem sucesso. "Ele enfiou dois dedos super forte na minha vagina".

A modelo também acusou o ex-BBB de tentar penetrá-la à força, além de ter colocado dois dedos em sua garganta, a fazendo quase vomitar. Após uma briga, ela conseguiu sair da cama e fugir do local.

Morando no México, Janaina ressaltou a dificuldade em conseguir uma medida protetiva contra Antonio, mesmo com duas denúncias. A jovem o acusa de perseguição e afirma estar com medo de voltar ao Brasil.

