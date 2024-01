Reprodução Eliezer relembra de quase divórcio após briga com Viih Tube

Eliezer surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (12) ao revelar uma briga com Viih Tube que quase levou o casal ao divórcio. Através do Instagram, relembrou a troca de acusações geradas após um desentendimento sobre a obra da nova mansão.

"A nossa pior briga foi por causa da brinquedoteca. Eu achei que ela ia pedir o divórcio de verdade", começou. "Eu e a Viih 'brigamos' muito pouco real, mas teve essa noite que eu fui falar para ela o tamanho final da brinquedoteca e ela achou 'pequena'", entregou o motivo.

O ex-BBB explica que Viih Tube o acusou de ter decidido sobre o tamanho sem consultá-la. "Ela jogou para mim como se eu tivesse feito sem ela saber, tipo 'você aprovou esse tamanho por sua conta, você não me falou porque sabia que eu não ia aprovar'. Aí eu lembrei ela que no dia da apresentação do projeto com o arquiteto, eles falaram o tamanho e ela não reclamou", continuou.

Entretanto, ao ser pressionado por Viih Tube, Eliezer ficou irritado e a chamou de sonsa. "Eu falei 'não se faz de sonsa, você estava na reunião'. Meu irmão, para que... o tempo fechou. 'Sonsa? Você está me chamando de sonsa?' Aí eu 'e você está me chamando de mentiroso?'", relembrou a discussão.

O empresário contou que após a briga ambos seguiram para um cômodo diferente da casa e depois, mais tranquilos, eles conseguiram se resolver.