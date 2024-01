Reprodução Mamma Bruschetta

A apresentadora Mamma Bruschetta voltou a ser internada nesta segunda-feira (29), onze dias após ter recebido alta hospitalar da última internação. Desta vez, a comunicadora apresentou falta de ar, dor no peito e a pressão muito baixa.

"Os médicos acham que é algo no coração, mas ela vai passar por uma bateria de exames para ver o que é. Eles acham que pode ser pneumonia de novo e algo infeccioso", confirmou Thiago Nielsen, assessor de Mamma, à Revista Quem.

No dia 14 de janeiro, Mama Bruschetta estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Luiz, em São Paulo. Após fazer exames, foi constatado alterações no funcionamento do coração dela. Nas redes sociais, a apresentadora apareceu para tranquilizar os fãs.

"Oi, meus amigos! Estou passando aqui para dizer que eu estou bem, estou sendo medicada, estou sendo tratada da minha pneumonia, da minha arritmia por grandes médicos aqui do Hospital São Luiz", anunciou na data.



Ela também aproveitou a publicação para agradecer as mensagens dos fãs. "Venho também especialmente agradecer a presença de vocês todos aqui nos meus comentários me desejando saúde, me desejando melhoras, me desejando só coisas boas. Amo vocês. Mais uma vez, muito obrigada", finalizou.