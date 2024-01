Reprodução BBB 24: Wanessa diz ter recebido recado e web acusa Boninho; veja

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu os telespectadores do "BBB 24" nesta segunda-feira (29) ao dizer que recebeu um recado para "não entrar na pilha". Nas redes sociais, internautas acusam Boninho de ter interferido no confinamento, dando dicas para a artista melhorar o comportamento em relação a Davi.

Em conversa com Yasmin Brunet, a herdeira da família Camargo afirmou que tomará outras atitudes após ter recebido a orientação. "Era isso que eu queria falar com você. Eu vou tentar não entrar em pilha, porque foi me dado esse recado: não entrar em pilha", destacou.

Nesta manhã, Wanessa Camargo surpreendeu ao ter uma conversa amistosa com Davi na cozinha. Mais tarde, ela escolheu o rival para participar da dinâmica do patrocinador, que acabou presenteando o baiano com uma bolsa integral para a graduação de medicina.

"Não vou entrar em pilha pq foi me dado o recado pra nao entrar em pilha." (Wanessa)



AAAAAAAAAH BOM.... Agora tudo se encaixa. #BBB24 pic.twitter.com/JnoD2XywOU — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 29, 2024

As atitudes recentes somadas ao recado que Wanessa diz ter recebido fizeram com que internautas criticassem o diretor do reality Boninho.

"Rodriguinho, Bin, agora Wanessa ... Essa psicóloga tem trabalhado bem pra manter os camarotes tranquilos", ironizou um internauta do X/Twitter. "Eu queria uma psicóloga pra vir me falar exatamente o que eu tenho que fazer pra não arruinar mais a minha vida, alô 'bolinho'", comentou outro.

"O próprio Boninho estragando o que já tá ruim", criticou um terceiro.

Já esta mais que escancarada a manipulação do Boninho com a desculpa de "Psicóloga" e quem tem mais privilégio é o camarote. Sempre depois da psicóloga eles recalculam rota na cara dura, não sabem nem fingir. Está ridículo #BBB24 pic.twitter.com/yMZWSg9s9u — Alberg (@PhabsAlberg) January 28, 2024