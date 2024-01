Reprodução / Instagram Familiares e amigos vão ao velório da mãe de Gisele Bündchen

Amigos e familiares estão chegando no velório de Vânia Nonnenmacher, a mãe de Gisele Bündchen, que morreu neste domingo (28) após ser internada para tratar um câncer. O velório acontece no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (29).

A morte de Vânia foi anunciada em nota pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde ela estava internada desde sexta-feira.

"O Hospital Moinhos de Vento comunica o falecimento de Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen neste domingo (28) em decorrência de um câncer. Aos 75 anos, ela foi internada no Hospital Moinhos de Vento em 26 de janeiro. Porto Alegre (RS), 28 de janeiro de 2024", disse o comunicado.

A morte da mãe da top model brasileira também ganhou repercussão internacional. O "Entertainment Tonight", "Fox News", "New York Post" e a “People”, noticiaram a morte da bancária de acordo com a confirmação do hospital. Além desses veículos, "Page Six", "Daily Mail", "The Sun" e o "Hola!" informaram que Vânia estava enfrentando um câncer.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente