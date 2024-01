Reprodução/Instagram Deborah Secco rejeita críticas do corpo: 'Tomei remédio a vida toda'

Deborah Secco compartilhou a sua experiência com a pressão estética na carreira e revelou como lida com os comentários negativos que recebe nas redes sociais sobre a sua aparência.

A atriz contou que por muitos anos usou outros métodos para se manter no padrão. "Eu tomei remédio para emagrecer a vida inteira, sem precisar", disse ela no podcast DiazOn.





Atualmente uma figurinha carimbada nas praias do Rio de Janeiro, a artista disse que deixou de frequentar o local por vergonha do corpo. "Eu tinha uma autoimagem crítica", explicou.

O que fez Deborah mudar foi o nascimento da filha, Maria Flor, em 2015, fruto do seu relacionamento com Hugo Moura. "Porque eu passei a vida tentando ser perfeita. Então parei de enganar as pessoas sobre quem eu era. Agora me sinto livre para ser imperfeita, tenho empatia por mim mesma e pela adolescente que eu fui. Sobrevivi a muitas coisas difíceis, mas me olho com mais amor. Fui piranha, uma mulher livre e que fez tudo o que queria fazer", afirmou.

Agora, a atriz diz que não se importa com os comentários que recebeu e ainda rebateu as críticas sobre o seu corpo atual. "Estou com uma bunda mole, já esteve mais dura... Estou ficando velha e a velhice não me assusta", ressaltou ela.

