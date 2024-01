Nara Claudia Leitte





A cantora Claudia Leitte irritou parte dos fãs ao escolher "Liquitiqui" como aposta para concorrer ao prêmio de música do Carnaval de 2024. A faixa, que gerou polêmica nas redes sociais após uma acusação de plágio contra a cantora, ganhou clipe, coreografia e a insistência de Claudia durante os shows.

Durante a quarta-feira (3), os fãs de Claudia Leitte questionaram a equipe da cantora, através da rede social X, sobre a escolha da música e pediram para Claudia mudar de ideia. Os fãs querem uma música voltada para o ritmo do Axé Music, como "Claudinha Bagunceira" e "Dia da Farra e do Beijo", faixas que viraram hits de Claudia no Carnaval de Salvador.

Leia também Ivete Sangalo dá invertida em humorista após ser chamada de mentirosa





"Cadê a aposta de música do carnaval que a própria claudia falou que ia lançar? sentindo falta de um axézão", disse um fã. "Cade o feat com tomate? A música com Leo santana? Xand Aviao? Sao tantas promessas!!! QUEREMOS UMA VERDADEIRA APOSTA DE CARNAVAL", comentou outro perfil dedicado a Claudia Leitte.

"Queremos ver ela dominando o carnaval, como sempre fazia até a pandemia, e uma música forte é essencial para isso. Infelizmente ela vem errando nisso, lançando cedo demais ou de última hora, quando é boa não tem clipe, quando é ruim tem clipe, assim não dá", ponderou um fã.

"A claudia disse que teríamos uma aposta para o carnaval, depois de liquitiqui, chegou a hora de lançar, de preferência forte e já com clipe. isso desgasta e faz parecer que o planejamento dela é uma bagunça, estamos cansados disso", reclamou outro.

A equipe de Claudia Leitte se manifestou através do X. "Estamos sempre de olho em tudo e lendo a maioria das coisas..", escreveu a Central de Fãs. Luciano Pinto, diretor musical de Claudia Leitte, também se manifestou. "Eitaaaa Zorr@ o bicho tá pegando aqui hoje, estourou um cano de mensagens de tudo quanto é lado!", comentou.

"Lu do céu, sei que a cantora é muito decidida e teimosa, mas acho que você ainda consegue ser uma voz de peso para ela. Interceda por nós! Não aguentamos mais um carnaval fraco. Uma cantora de carnaval pode errar o ano inteiro, MENOS no carnaval!!!", alertou um fã ao diretor musical. "Ouça os Fãs,

queremos o melhor pra Claudinha", pediu outro.

Cade o feat com tomate? A musica com Leo santana? Xand Aviao? Sao tantaa promessas!!! QUEREMOS UMA VERDADEIRA APOSTA DE CARNAVAL — Trechos CL (@trechoscl) January 3, 2024





O clipe de Liquitiqui, parceria de Claudia com JPerry e Kes, conta com 56 mil visualizações no YouTube após 12 dias de lançamento, uma média de 4.660 mil visualizações por dia. No Spotify, o single alcançou 814 mil reproduções em dois meses.

Sobre Liquitiqui como aposta pic.twitter.com/ww1ukmswXR — Ezequias (@Ezequiascosta06) January 3, 2024