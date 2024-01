Reprodução Ana Hickmann rebate Alexandre Correa após ex-marido tentar censurá-la

Alexandre Correa entrou com medida cautelar de urgência para tentar barrar Ana Hickmann de falar das acusações de violência doméstica nas redes sociais e imprensa.

Na ação, a defesa do empresário pediu à Justiça que multe a apresentadora em R$100 mil caso ela venha fazer comentários para "desqualificá-lo".





Sobre o novo episódio que ronda o divórcio dos dois, a defesa de Hickmann afirmou que o ex-marido da artista quer censurá-la.

"Alexandre é réu no caso de violência doméstica e adota condutas imorais para tentar prejudicar, descredibilizar e, agora, censurar Ana Hickmann", afirmaram.

"Nunca houve alienação parental por parte dela, tendo o judiciário negado todas as tentativas anteriores do ex-marido. Diante das acusações e violências, Ana protege e poupa o filho de ter acesso aos conteúdos constrangedores aos quais é submetida", completou a nota enviada à imprensa.

Caso de agressão

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann em novembro, na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: