Reprodução/Instagram Atriz de 'Emily Em Paris' revela infecção que a deixou em estado crítico

No mesmo dia em que foi anunciada a produção da quarta temporada de Emily em Paris, Ashley Park revelou que está se recuperando de uma infecção que a deixou em estado crítico.

A intérprete de Mindy Chen compartilhou nas redes sociais que foi diagnosticada com "choque séptico crítico", grave infecção que afeta os órgãos e pode levar à morte.





Nas redes sociais, a atriz detalhou o seu estado de saúde. "Enquanto estou processando e me recuperando das primeiras semanas de 2024, a única palavra na qual consigo pensar é 'gratidão'. Enquanto estava de férias de Ano-Novo, em dezembro, o que começou como uma amigdalite tornou-se um choque séptico crítico, afetando vários dos meus órgãos. Sou grata pela minha saúde ter melhorado, ao contrário do haviam dito anteriormente", começou ela.

Ashley contou que foi socorrida pelo namorado, Paul Forman, também ator da trama da Netflix. "Agradeço, acima de tudo, ao Paul Forman, por estar incondicionalmente ao meu lado durante tudo isso. Você acalmou meus medos e me apoiou nas ambulâncias, em três hospitais estrangeiros, uma semana na UTI, prontos-socorros assustadores, inúmeros exames e injeções, dor angustiante e tanta confusão enquanto estávamos sozinhos do outro lado do mundo, longe daqueles que conhecemos. Eu te amo, Paulo. Mais do que posso dizer".

Na sequência, ela agradeceu à equipe médica que esteve ao lado dela e tranquilizou os fãs sobre o quadro. "Hesitei em compartilhar o que vem acontecendo, pois ainda estou em plena recuperação... mas agora sei que estou longe do pior [...] Estou me curando e prometo que vou ficar bem", concluiu ela.

Lily Collins, protagonista de Emily em Paris, fez questão de mandar um recado para a amiga. "Mal consigo olhar para isso sem chorar. Eu amo você, irmã, e serei eternamente grata por você estar do outro lado disso e por Paul por seu coração incrivelmente grande e por estar presente em cada passo do caminho. Mal posso esperar para abraçar vocês dois", declarou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: