Reprodução Instagram - 8.1.2023 Esposa de Zé Vaqueiro mostra filho na UTI durante visita

Na manhã desta quinta-feira (18), Ingra Soares, mulher do Zé Vaqueiro, aproveitou a visita na UTI para mostrar como Arthur está. Ela postou uma foto do menino, que tem cinco meses, com fios no nariz e na boca para monitorar e ajudar a respiração. "Que Deus nos abençoe em mais um dia", escreveu na legenda.

Arthur segue internado desde que nasceu em julho do ano passado. Além disso, ele foi diagnosticado com síndrome de Patau. A doença é genética e é caracterizada pela ocorrência de um conjunto característico de malformações congênitas oriundos da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Recentemente, Ingra comemorou a melhora de Arthur por meio de um post. "Arthur é uma verdadeira bênção. Não está mais com sedação, só está tomando medicação para infecção. Está esperto, é lindo de se ver. Acho que está mais perto de ele vir para casa”, disse.

“Ele tinha umas quedas de saturação. Na primeira vez, Zé e eu ficamos mal porque não sabíamos lidar com isso, ver um bebezinho passando mal. (...) Depois de algumas vezes conseguimos não apavorar mais. Sempre mantendo a emoção tranquila, para poder agir rápido. Continuamos tendo fé", complementou.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente