Jojo Todynho posta incentivo para os seguidores: 'Consegue sim'

Na manhã desta quarta-feira (17), Jojo Todynho postou mais um vídeo motivacional para os seguidores. Ela respondeu algumas críticas e mostrou que mesmo sendo difícil, é possível atingir as metas.

"'Aí é fácil para você falar, porque você tem dinheiro'. Eu sempre fui f*dida! Hoje que eu tenho alguma coisa, graças a Deus. Corri atrás!", começou a funkeira.

"Aí porque está difícil emprego'. Está difícil para todo mundo e a tendência é só piorar. Não está dando para escolher nada não, meu amor. Pega uns R$ 50 emprestado com alguém, vai vender uma água no sinal, um picolé no trem", rebateu Jojo.

"Aí não consigo para uma academia'. Vai fazer uma caminhada, isso não é desculpa. Consegue sim! Se você tem força de vontade, se você quer, você vai a luta", afirmou.

"Aí porque fez bariátrica, é fácil'. Vai lá, fica tomando água... aí, só de lembrar dos primeiros dias, dói o coração. Para, gente! Nada é fácil, se você não se movimentar, sabe o que você vai conseguir? Nada", finalizou a artista, relembrando o pós-cirurgico.

