Conhecido por vivenciar o herói Gavião Arqueiro nas obras do UCM (Universo Cinematográfico Marvel), o ator Jeremy Renner relembrou do trágico acidente que sofreu com um aparelho de remoção de gelo em 2023 , além de celebrar o atual estado de saúde dele.





"Me lembrei de que amor, boa vontade, trabalho duro e uma legião de bons seres humanos estão me ajudando a viver todos os dias... Obrigado, Deus abençoe vocês", iniciou ele, através de uma publicação feita no Instagram, pouco mais de um ano após ter se acidentado.

O intérprete também refletiu acerca da promessa que fez consigo mesmo, para ser uma pessoa melhor. "E como sempre, mantenho minha promessa de me tornar melhor, mais forte e crescer para superar o potencial. Deus abençoe todos vocês", acrescentou.

Conseguindo se recuperar do acidente sofrido em 2023, Jeremy Renner retornou aos trabalhos artísticos. O ator está filmando o seriado "O Dono de Kingstown" e também se aventurou no mundo da música: ele lançou no dia 1º de janeiro "Love and Titanium", uma coletânea de canções que versam sobre a recuperação dele.

