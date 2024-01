Divulgação/Globo Bin Laden





O galã do BBB 24? Bin Laden revelou que três sisters deram "sinais de querer se envolver" com ele na casa. O funkeiro falou sobre o possível romance durante conversa com Fernanda. O dono do hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável" disse que "percebe no olhar" quando alguém está interessado nele.







"Têm pessoas aqui que já me deram sinais de querer se envolver, tá ligado? A gente percebe no olhar, no toque, nós 'é' malandro, mano. Eu já percebi. Deixa eu afirmar, que eu vou te falando", começou Bin Laden.

Curiosa para saber de quem se trata, Fernanda perguntou a lista das possíveis pretendentes. O cantor, então, expôs os nomes: Isabelle, Giovanna e Leidy Elin.

"Eu senti ela [Isabelle] muito, e aí, eu dei uma distanciada, mas é uma pessoa muito interessante. E ela abraça carinhosa. Ela percebeu que eu fiquei mais na minha e até falou: 'ah, eu me afastei porque você tava assim, tal e tal'... E ela me abraçava toda hora. Ela é tipo bem carinhosa, me elogiava. Era a primeira a me elogiar", contou Bin.

Em seguida, o brother revelou o segundo nome. "Eu não sei se eu estou errado, mas outra também que eu achei foi a nutri... A Giovanna. Ela sempre foi carinhosa também, falou que viu minhas coisas antes de entrar na casa... Eu peguei algumas coisinhas no ar, quando a pessoa solta".

Por último, o cantor falou sobre a terceira sister possivelmente interessada nele. "Acho que a Leidy também veio com umas gracinhas. Mas não sei se ela tava só brincando. Essas três teve mais de três ações comigo, aqui dentro", complementou Bin Laden.

