Reprodução/"Gente Grande" Ator Alec Musser





Morreu o ator e modelo Alec Musser aos 50 anos. A informação foi confirmada pela esposa dele, Paige Press, em uma publicação no Instagram. Até o momento, a causa da morte não foi revelada. De acordo com o site TMZ, Musser faleceu na última sexta-feira (12).



“Descanse em paz, amor da minha vida”, escreveu Paige Press. “Eu nunca vou parar de te amar. O meu coração está partido. Hoje é o pior dia da minha vida. Nós éramos tão felizes", lamentou a mulher.

Leia também Portela e Unidos da Tijuca cancelam ensaios após fortes chuvas no RJ





O artista ficou conhecido por interpretar um galã no filme de comédia "Gente Grande" (2010). Ele também atuou com mais destaque na novela "All My Children" e na série "Desperate Housewives", populares nos Estados Unidos.



O ator e comediante Adam Sandler lamentou a morte do amigo. "Eu amava esse cara. Não posso acreditar que ele partiu. Um cara tão maravilhoso e divertido. Pensando no Alec Musser e na família dele e mandando todo o meu amor. Uma pessoa realmente ótima e com o coração maravilhoso", escreveu na rede social.