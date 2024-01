Riocarnaval/ Divulgação Lexa na Cidade do Samba

As escolas de samba Portela e a Unidos da Tijuca cancelaram as participações no Ensaio Técnico, neste domingo (14), na Sapucaí. O cancelamento ocorreu devido às fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro na madrugada. Até o momento, quatro mortes foram confirmadas na capital. A cidade está em estágio operacional 4, o quarto estágio em uma escala de cinco.

"Em virtude das fortes chuvas, os ensaios técnicos programados para este domingo (14/01), na Marquês de Sapucaí, estão cancelados. Nos próximos dias, serão divulgadas as novas datas para os ensaios. Siga as informações da Prefeitura do Rio e evite deslocamentos", diz a nota publicada pela prefeitura do Rio de Janeiro.

As musas e rainhas das baterias que iriam desfilar hoje na Sapucaí, pela Portela, são Bianca Monteiro, Wenny Isa e Alice Alves, pela Portela. Lexa é quem está à frente da Unidos da Tijuca e também estaria no ensaio deste domingo.