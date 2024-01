Reprodução/Instagram Evaristo Costa





O jornalista Evaristo Costa atualizou o seu estado de saúde, na noite deste sábado (13). O apresentador, que atualmente mora na Inglaterra, teve que ir às pressas ao hospital devido complicações da Doença de Crohn, uma condição inflamatória do intestino.

Em publicação no Instagram, o ex-âncora do Jornal Hoje, da TV Globo, tranquilizou os seguidores dizendo que agora está bem, mas que ainda segue "sem previsão de alta".

Leia o texto na íntegra:

"Moda Hospital. Que inclusive nos últimos meses tem se tornado bem frequente no meu figurino. Mas quero que saibam que agora estou bem. Sem dores, medicado e assistido 24h.

O meu diagnóstico de Chron é relativamente novo, descobri há 4 anos. Vê-se que ainda não aprendi como conviver e controlá-lo. Mas chego lá!! Sigo com minha resistência imunológica na “sola do pé”.

Dessa vez fui surpreendido com uma sepse urinária. Ainda bem que me mexi a tempo e estou recebendo o tratamento adequado num hospital de excelência do NHS (gratuito). Por enqto sigo sem previsão de alta, recebendo medicação intravenosa e a esperar do efeito dos antibióticos e da remissão do Chron.

Agradeço d+ as mensagens de carinho, as receitas, os contatos médicos e o apoio de vocês. Pode continuar mandando essas mensagens, tô com tempo pra ler tudo. Vocês comigo sou mais forte. Nunca perca o bom humor, ok?".