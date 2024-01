Reprodução Filho de Renato Russo notifica Tiktok contra vídeos bolsonaristas

Giuliano Manfredini, através dos advogados, enviou uma notificação extrajudicial à ByteDance, empresa responsável pelo TikTok, para que vídeos bolsonaristas com a música "Que País É Este" sejam removidos da plataforma.

A intenção do produtor musical é impedir que a canção vire um símbolo da direita, ideologia a qual o pai não concordava. O caso foi exposto pela colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

"Não é do interesse do Giuliano, na condição de defensor do patrimônio do pai, que essa música seja vinculada a um ou outro lado da disputa política. Ele não quer limitar o uso da canção, mas também não quer que ela vire um hino do bolsonarismo, com o qual ele não compactua", disse o advogado do herdeiro.

Além disso, a notificação reuniu alguns perfis que estariam promovendo a música com mensagens bolsonaristas e pediu para que a ByteDance forneça os dados cadastrais e registros de IPs dos usuários responsáveis.

O advogado que representa Giuliano Manfredini, Henrique Ventureli, enfatizou que a ação visa impedir que ela se torne um símbolo da direita, ideologia que contraria os princípios do cantor e a qual ele combatia ativamente.

"A gente espera que o TikTok atenda ao nosso pedido. Se não surtir nenhum efeito, obviamente vamos optar pela via judicial", disse o representante, que não descarta processar os usuários dos perfis.