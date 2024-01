Reprodução/Instagram Luciano Szafir foi contaminado pela Covid-19 três vezes

Luciano Szafir usou as redes sociais neste domingo (7) para mostrar sua evolução em tratamento após ter 90% de seu pulmão contaminado pela Covid-19. O ator de 55 anos contraiu a doença três vezes, chegando a ficar em estado grave.

Em um vídeo, o pai da Sasha Meneghel aparece ficando por quase dois minutos segurando a respiração embaixo d’agua. “O covid me deixou com quase 90% do pulmão prejudicado”, escreveu ele na legenda. “Após muita fisioterapia, hidroterapia e força de vontade esse é o resultado.”

Assista: