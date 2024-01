Isabela Frasinelli

Isabela Frasinelli é repórter no iG Gente. Formada em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero em 2020, tem experiência em diferentes áreas do entretenimento, como cultura pop, cinema e música. Já atuou em portais como Todateen e Hollywood Forever TV, onde realizou reportagens e comandou entrevistas com artistas.