Quem é Vinicius Rodrigues, atleta paralímpico do BBB 24?

Motivação

De acordo com o atleta, a ida ao BBB não está relacionada com ganhar fama, mas sim conquistar o prêmio para dar condições melhores para os familiares. "Para aposentar minha mãe e dar uma condição de vida melhor para a minha filha. Hoje ela tem uma condição boa, não tenho o que reclamar. O esporte me proporcionou isso!", destacou.