Reprodução/Instagram Xanddy posa para foto descontraída com a nora, namorada de Camilly Victória

Xanddy apareceu em um álbum de fotos compartilhado por Daze, namorada da filha Camilly Victória, durante um momento descontraído.

A jovem relembrou imagens dos primeiros dias de 2024 e resolveu compartilhar um registro com o sogro.





Em outros registros, Daze aparece com a namorada, amigos e outros familiares.

"Te amo, meu amor. A mulher mais linda desse mundo inteiro", declarou Camilly nos comentários da publicação.

Recentemente, Carla Perez e Xanddy prepararam uma festa de aniversário conjunta para os filhos, Camilly Victoria e Victor Alexandre, em casa, no sábado (23). Entre os registros, o casal posou com as namoradas dos herdeiros.

