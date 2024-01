Reprodução/Instagram Valesca Popozuda critica brasileiros por apoio ao EP de funk de Karol G

Valesca Popozuda entrou para um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, ao comentar a repercussão do anúncio do EP de funk de Karol G, que teve o primeiro contato com o gênero no remix da música 'Tá OK'.

A brasileira não concordou com todo o apoio que a colombiana recebeu com o novo trabalho e resolveu desabafar.





"Karol G irá lançar um EP de funk e vocês estão indo à loucura, deveriam ir à loucura quando Eu, Tati, Mc Carol e outras funkeiras ativas na cena lançamos algo", disse.

"Karol G irá lançar um EP de funk e vocês estão indo à loucura, deveriam ir à loucura quando Eu, Tati, Mc Carol e outras funkeiras ativas na cena lançamos algo", disse.





Uma das percursoras do funk no país fez questão de ressaltar que o problema não é com a artista internacional. "Total respeito pelo trabalho da moça. O lance é com vocês, que enfeitam muito os gringos e desfazem dos artistas locais", pontuou.

"Não é nada contra ela gravar funk! Inclusive, se ela quiser me chamar, estou dentro! É sobre o público vibrar pelo lançamento, sendo que aqui no Brasil uma galera trabalha lançando funk e ninguém divulga! É sobre o público e não a artista!", completou.

"Não é nada contra ela gravar funk! Inclusive, se ela quiser me chamar, estou dentro! É sobre o público vibrar pelo lançamento, sendo que aqui no Brasil uma galera trabalha lançando funk e ninguém divulga! É sobre o público e não a artista!", completou.





Os internautas, assim como outras artistas brasileiras, como Ludmilla e Pocah, concordaram com a declaração de Valesca.

Amo a Karol G, há anos cito que acompanho ela, e eu entendi que a Valesca não está criticando a artista e sim vocês que não olham pro BR e tão cagando pros artistas daqui



Eu acho que tá muito fácil de entender

mas querem se fazer de maluco

Entao fim de papo e muita fé — MC POCAHONTAS (@Pocah) January 4, 2024









meio que a valesca popozuda não mentiu e vocês simplesmente não conseguem engolir



"meio que a valesca popozuda não mentiu e vocês simplesmente não conseguem engolir o funk brasileiro tá perdendo identidade pro trap completamente influenciado pela america do norte, justamente porque vocês NÃO CONSOMEM MAIS funk nacional, mas vão aclamar a karol g cantando funk"













