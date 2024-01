Fabrício Pioyani/Agnews Solteiro, Julio Cesar é flagrado caminhando em orla no Rio de Janeiro

Na manhã desta quinta-feira (4), Julio Cesar foi visto caminhando na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Solteiro, o ex-goleiro apareceu de chinelo, bermuda e camiseta durante o passeio pelo local. No meio do flagra, ele escondeu o rosto da câmera.

Recentemente, Susana Werner anunciou o fim do casamento com Julio Cesar . Após comentários sobre traição, a influenciadora falou abertamente da separação com um "diário de uma futura separada".



"Aqui não tem tempo para tristeza, não! Eu durmo à noite mesmo. Já tem um mês que eu estou separada, um mês que estou tranquila e feliz. Não parece, mas eu estou, sim", comentou ela.

Além disso, Susana afirmou que foi vítima de abuso patrimonial durante o relacionamento. Na conversa com os seguidores, a influenciadora revelou que o caso de Ana Hickmann com o ex-marido a fez abrir os olhos.

"Só fui aprender após o caso da Ana Hickmann. Só fui entender que fazia parte disso há pouco tempo. Provavelmente ele foi instruído a ser assim, e tudo bem. Na minha cabeça é errado. E é por isso mesmo que estou saindo fora. O amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa, e ela não ter orgulho de você. Não te apoiar nas coisas que você quer fazer, não olhar para você", contou.

