Divulgação/Anderson Borde Quinho do Salgueiro

O sambista Melquisedeque Marins Marques, de 66 anos, conhecido como Quinho do Salgueiro, morreu na última quarta-feira (3) no Rio de Janeiro. O músico tratava um câncer de próstata desde 2022 e foi vítima de insuficiência cardiorrespiratória. O ensaio de rua previsto para esta noite foi cancelado para que amigos se despeçam do intérprete.



A partir das 15h às 20h, amigos, fãs e familiares poderão acompanhar o velório de Quinho, que será realizado na Acadêmicos do Salgueiro, no Andaraí, zona norte do Rio.

Na sexta-feira (5), acontecerá outro velório no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador. A despedida está marcada para começar às 9h, sendo que o sepultamento está previsto para acontecer às 13h.

Devido ao luto da agremiação, o ensaio de rua agendado para às 20h desta quinta-feira (4) foi cancelado.

Nas redes sociais, a escola de samba relembrou momentos marcantes com o sambista Quinho do Salgueiro.

"Quinho não era apenas um cantor, mas um poeta que traduzia em notas a essência da nossa escola. Quinho não apenas cantou para o Salgueiro; ele viveu e respirou cada nota, cada batida do coração acelerado da bateria. Ele personificou o espírito salgueirense, e sua ausência deixa um vazio indescritível", diz a nota publicada pela agremiação.

No ano de 1993, Quinho comandou o coro da plateia da Sapucaí com o samba-enredo "Peguei um ita no Norte", do Salgueiro, conhecido pelo trecho "Explode coração, na maior felicidade".