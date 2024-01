Reprodução Ivete dá invertida em influenciador





Após a polêmica com Ivete Sangalo, o influenciador Cristian Bell usou as redes sociais para se desculpar com a cantora e fãs da artista baiana. Cristian foi apontado como invasivo por comentar a idade de Ivete, que completou 51 anos em 2023.



Segundo Cristian Bell, as pessoas editaram o vídeo e tiraram a conversa do contexto. "Eu tenho 25 anos, então, logicamente Ivete tem idade de ser minha mãe. Só que minha lataria não condiz em ser filho de Ivete (...) aí o que foi que aconteceu... juntou a emoção de ver Ivete com a cachaça que eu estava bebendo e eu comecei a expressar gratidão por ter visto Ivete. Aqui na Bahia, quando você está conservada, diz que você está tomando formol. Gente, desculpa, não foi nada disso", explicou.

O influenciador pediu desculpas aos fãs de Ivete e relatou proximidade com Marcelo Sangalo, filho mais velho da cantora. "Estava bebendo, me empolguei, fiquei feliz, sou fã de Ivete. Eu levo o filho dela para passear em Praia do Forte e vocês querendo arrumar briga entre eu e Ivete", completou.







O que aconteceu entre Ivete Sangalo e Cristian Bell?

Cristian Bell conseguiu chamar a atenção da cantora, durante o show de Réveillon, em Salvador, que tentou responder de forma tranquila. "Ninguém diz que Ivete tem 50 anos. Ivete está tomando alguma parada, divulga o que você está tomando aí parceira. Ivete, você tá tomando o que, mulher?", perguntou Cristian.

"Na verdade, eu não estou tomando, esse que é o mistério", garantiu a baiana.

Insistente, Cristian Bell tomou uma invertida após chamar Ivete de mentirosa. "Pare de mentir, minha piveta", pediu Cristian. "Quer saber o que estou tomando? Vergonha na cara", alfinetou Ivete Sangalo.

