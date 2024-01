Reprodução/Pedro Dimitrow Gil do Vigor desabafa após perder mais de 45 mil seguidores

Gil do Vigor desabafou no Instagram nesta terça-feira (2) após perder mais de 45 mil seguidores na rede social. Segundo o ex-BBB, a perda veio depois de mudar o foco do conteúdo que produz para falar mais francamente sobre finanças.

"Não ligo para números, mas apenas para vocês terem uma noção, nos últimos sete dias, eu fiz conteúdo sobre endividamento, depósito do FGTS e hoje sobre os juros do cartão de crédito. Não sofri nenhum cancelamento, mas ainda assim se foram 45 mil seguidores", escreveu.

O economista opinou que a “indústria ainda desvaloriza os criadores de conteúdos que não se encaixam nas bolhas". "Eu seguirei sem me encaixar. Eu escolho o que vou postar e quando postar, não deixarei de alertar meus vigorosos e vigorentos, pois é importante e, gostem ou não, seguirei defendendo o que eu acredito, educação", prometeu.

Ele concluiu o desabafo: "Vamos valorizar a educação, pessoal, os criadores de conteúdo que se esforçam para de alguma forma fazer a diferença e existem muitos que fazem um trabalho incrível, fiquem atentos."