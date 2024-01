Reprodução/ Instagram Jamile Lima nega que estaria grávida de Neymar

A influenciadora Jamile Lima causou nas redes sociais nesta terça-feira (2). Após o perfil Segue a Cami noticiar que ela teria afirmado que Neymar seria pai mais uma vez, a influenciadora reagiu.



Um comentário de Jamile apareceu em uma foto de Mavie, filha mais nova do jogador, postada no perfil dele. Nele, ela disse: "neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter...".

Logo depois, Jamile usou o Instagram para negar a afirmação. Jamile explicou que o comentário teria sido feito por alguém da equipe dela. Primeiro, ela comentou na publicação de Segue a Cami: "Eu não escrevi isso não. Melhor apagar minha foto".



Em seguida, ela fez uma série de stories explicando a situação. "Primeiro de tudo, eu não estou grávida do Neymar. Eu nem conheço, não tem nenhum tipo de contato, nunca o vi pessoalmente".



A influenciadora, então, revelou o autor do comentário na foto de Mavie: "Esse comentário que surgiu nas páginas de fofoca, foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe que em tom de brincadera devido ao cruzeiro... Já estou tomando as medidas cabíveis".



"Eu não tenho nenhuma notícia se ele vai ser pai, não tenho proximidade, não sou amiga. Me perdoe Neymar se isso te causou algum constrangimento ou mal-estar", completou ela.



Jamile afirmou que só se pronunciou para esclarecer a situação e disse que não vai mais tocar no assunto.