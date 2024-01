Reprodução / Instagram Mc Ryan SP com Neymar

O MC Ryan SP se manifestou nesta terça-feira (2) após notícias de que ele preferiu passar o Réveillon com os amigos ao invés de ficar com a filha recém-nascida, Zoe. Os stories nos quais o funkeiro aparece curtindo a virada do ano com Neymar, MC Daniel e outros amigos viraram assunto nas redes sociais e o cantor negou que não tenha ficado com a filha.

"Passei o Réveillon com minha filha, sim! Saí de casa era uma e pouco da manhã e ela já estava dormindo", declarou Ryan ao ver um post no Instagram dizendo que ele passou o Ano Novo longe da filha e que recebeu uma indireta da mãe da menina, Giovanna Roque. Isso porque, ela fez um post dizendo: "Essa é minha família. Eu e minha pequena. Seremos para sempre nós duas. Feliz Ano Novo".

Ryan rebateu as críticas e disse que sempre estará presente na vida da filha. "Pode julgar e falar de mim o que for, sou funkeiro mesmo, sou doido mesmo, mas meu compromisso com minha filha jamais vai faltar. Desde o carinho até meu compromisso como pai também. Não fiquem na onda dessas fofocas de merda aí não, mano", escreveu nos stories do Instagram.

O funkeiro também gravou um vídeo enfatizando o discurso dele: "Pode falar que sou louco, que eu tenho falta de compromisso com qualquer coisa, mas com a minha filha não. O papo é reto. Com a minha filha nunca vai faltar e nunca faltou compromisso, certo rapaziada?", finalizou.

Há cerca de duas semanas, Ryan anunciou que faria uma pausa da agenda para ficar mais presente na vida da filha, que nasceu no último dia 12 de dezembro.