O casamento dos influenciadores e ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach parece ter esfriado. Desde outubro, eles vivem momentos diferentes e não estão mais juntos, embora não tenham confirmado oficialmente o término .

No Réveillon Amoré, em Pernambuco, ambos estavam presentes, mas não parecem ter se frequentado. Mari Gonzalez foi vista beijando o surfista Gabriel Medina. Por outro lado, Jonas Sulzbach foi visto em clima de romance com uma mulher morena anônima. Ele foi visto andando de mãos dadas com ela durante o evento e trocando beijos na frente de outras pessoas.

Portanto, parece que ambos estão seguindo em frente após o término do relacionamento.