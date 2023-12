Reprodução/Instagram - 31.12.2023 Sabrina Sato posou com biquíni ousado na Bahia





Sabrina Sato compartilhou fotos da viagem de fim de ano nas redes sociais. A apresentadora curte as férias no vilarejo de Santo André, em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia.





Sato escolheu um biquíni ousado para curtir o dia no hotel de luxo em que está hospedada. A pequena peça em formato de flor foi amarrada com tiras até a cintura da apresentadora. Uma calcinha fio-dental compôs o visual praiano.

As fotos renderam muitos elogios para Sabrina no Instagram, entre admiradores e famosos. "Maravilhosa", escreveu a atriz Maisa. "Eu nem sei o que escrever", brincou a cantora Ivete Sangalo. "Para tudo", comentou a atriz Paolla Oliveira.

Veja abaixo as fotos publicadas pela apresentadora: