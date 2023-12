Reprodução/Instagram - 30.12.2023 Isabella Aglio fala sobre estado de saúde do pai

Isabella Aglio, filha de Mingau , usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde do baixista do Ultraje a Rigor, que segue internado na UTI há três meses.

Em um story publicado no Instagram, Isabella desabafou: "Dói demais, paizinho. Não me conformo ainda... Acho que nunca vou. Só posso me apegar à esperança de ter sua vida restaurada."

A jovem compartilhou uma foto ao lado do pai e escreveu: "Sinto tanto a sua falta... Não vejo a hora de ouvir você me chamando de 'fióte' e me dando um abraço de urso."

Mingau foi baleado na cabeça em Paraty em setembro. A bala atravessou o crânio do músico, que já passou por duas cirurgias e tem mais uma prevista para 2024.

A filha de Mingau comemora cada etapa de sua recuperação nas redes sociais. Em novembro, ele conseguiu mexer um dos dedos. No dia que marcou três meses do acidente, ela postou um vídeo dele beijando sua bochecha: "Obrigada, meu senhor! Há exatos três meses, passei pelo pior dia de toda a minha vida e, hoje, recebo o presente mais lindo de todos".

Recentemente, o artista ganhou uma cadeira de rodas para ajudar em seu tratamento. Essa era uma das metas da campanha de arrecadação organizada pela família. Com a doação, os R$ 15 mil que seriam destinados à compra da cadeira vão para outras partes do tratamento, como as cirurgias.













