Isabella Bittencourt, ex-mulher de Romário, fez um desabafo nas redes sociais após sentir que o senador foi negligente com a saúde de uma de suas filhas. Ivy Faria, de 18 anos, viajou com o pai e familiares para o Nordeste e, ao voltar de viagem, foi diagnosticada com princípio de pneumonia.

Segundo a mãe, a jovem, que tem Síndrome de Down e é pessoa com deficiência (PCD), já estava resfriada antes de viajar. "Eu mandei antibiótico, mandei medicação para ela. Ou seja, ela tinha que ficar sob cuidados, só que lá ela não foi bem cuidada. Foi exposta a sol, piscina, praia, vento, barco, enfim...", começou a farmacêutica, em tom de preocupação.



"E na véspera de voltar, me falaram que ela estava com febre, que ela tinha piorado. Isso depois de ter tomado antibiótico. Aí eu fiquei apavorada, falei: 'Leva ela para o hospital assim que chegar no Rio, para fazer uma chapa, tirar um raio-x, para ver se tem alguma coisa no pulmão", continuou.

"Não é normal, e está cheio de casos por aí de gente com pneumonia. E eu fui ironizada, ele falou: 'Ela está bem, leva você'. Eu levei né, não ia deixar minha filha assim, e o resultado foi o que? Princípio de pneumonia", completou Isabella. "Não é normal a menina ficar cinco dias tomando antibiotico e não melhorar. Só queria dividir isso para saber se eu estou errada, se eu estou exagerando, porque eu acho que não".

Na legenda da publicação, Isabella Bittencourt ainda lamentou o descaso do ex-jogador de futebol e disse que o recente episódio não foi um caso isolado. "Eu nunca expus nada porque não gosto de aparecer, sempre fui discreta na minha vida particular mas esse meu temperamento passivo e pacifista só prejudicou a vida das minhas filhas e as privou de muitas coisas, e eu hoje me culpo por isso".

"Foram inúmeros abusos psicológicos, descasos e restrições que passamos diariamente. Sempre busquei resolver as coisas de maneira pacífica, aceitando tudo que nos era proposto sem reclamar para evitar gerar conflitos. [...] Hoje eu cansei e acordei. Ainda tem muito mais coisas", garantiu ela. Veja o desabafo completo abaixo:

