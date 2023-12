Reprodução/ Instagram Bárbara Evans mostra corpo um mês após parto dos gêmeos

Nesta quinta-feira (28), Bárbara Evans decidiu mostrar como está o corpo dela um mês após o parto dos gêmeos, Álvaro e Antônio. A modelo mostrou que o corpo sofreu mudanças na barriga, braços e umbigo.



"Curiosidade de um mês de pós-parto de gêmeos", iniciou Bárbara. Em seguida, ela detalhou: "A barriguinha flácida. Está diminuindo de lado, né? Aqui tem gordura dos dois lados. O 'quadrilzaço'. O braço não está lá essas coisas, não. Mas está bom, só estou mostrando para vocês".

Em outro vídeo, ela continuou: "O umbigo está preto. Não sei o que vou fazer com isso aqui tudo, é pele. Que loucura, hein? Mas é isso".



Bárbara teve os gêmeos no dia 27 de novembro, por volta das 14h. Álvaro foi o primeiro a nascer às 14h08. Antônio veio depois, às 14h10. Os meninos e Ayla são frutos do relacionamento de Bárbara com o empresário Gustavo Theodoro.

