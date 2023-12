Reprodução / Instagram Após desabafar sobre depressão, Cristina Mortágua vende nécessaire de grife

Cristina Mortágua anunciou a venda de uma nécessaire da Chanel por R$1770 no Instagram, nesta terça-feira (26).

"Nécessaire @chanelofficial seminova R$1770. Aceito oferta coerente, grata", escreveu a modelo no post.

No último dia 20, Cristina teve a morte anunciada no próprio perfil da rede social. Depois ela apareceu e explicou que sofre de uma depressão profunda. "Não estou passando bem. Quero pedir ajuda, fisicamente, emocionalmente e profissionalmente. Infelizmente, eu dependo desse apartamento, mas preciso de forças para trabalhar e sair daqui. Sofri várias violências psicológicas e a maior delas foi do meu filho. Basta vocês lerem o que está escrito no livro dele: 'minha mãe é bipolar, mas nunca se tratou'. Não sou o alecrim dourado, sou a sobrevivente", contou. Ela é mãe de Alexandre Mortágua, filha do relacionamento que a musa dos anos 1990 teve com o jogador Edmundo.

Ela continuou o relato afirmando que um ex-amigo havia a drogado. “Colocou uma droga chamada MD na minha bebida mesmo sabendo que eu fazia uso de medicamentos para a depressão, eu estava recém-operada e a fisioterapeuta me avisou que ele batia em mulher e eu, na minha inocência, duvidei e apanhei muito, não sei como cheguei em casa com tanto medo, mas cheguei e meu síndico me socorreu", disse.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente