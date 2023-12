Reprodução/Instagram André Gonçalves e Danielle Winits passam Natal em clima de romance





Dani Winits e André Gonçalves finalmente se acertaram após o ator entrar em "A Fazenda 15" solteiro. O vice-campeão do reality e a atriz, agora, registram cada momento de amor nas redes sociais para os fãs. Na madrugada desta terça-feira (26), Dani Winits dançou coladinha com o amado e não poupou elogios.



Ao som de "Escrito nas Estrelas", música que marcou o reality da Record com a interpretação de Márcia Fu, Dani renovou os votos de amor no relacionamento. "Tava escrito e o destino foi o mais bonito. Família, Meu par", comentou a atriz.

O registro rendeu diversos elogios ao casal. "Tem um menino interior dentro do André, isso deixa ele inocente. Dá pra ver os olhinhos brilhando", reparou um fã. "Gente, que amor, que coisa mais linda. Tão bom ver amor, pessoas apaixonadas. Vives gostosa. Continuem assim, por favor. E a Dani tá toda derretida, e eu te entendo. Acompanho o André há tempo, e ele passa uma pessoa good vibes", elogiou outro.

"Ele é um vencedor, dessa vez na fazenda ajudou vocês dois a entender que NÃO poderia viver sem o outro", disse outro fã do casal.

André Gonçalves terminou o casamento com Dani Winits antes de entrar em "A Fazenda 15". Solteiro no reality, o ator foi acusado por Nadja Pessoa de tentar formar casal com ela e também com Rachel Sheherazade. André negou as acusações e recebeu um beijo de cinema de Dani Winits, ao vivo, na final do reality.





Após o fim do reality, até Boninho acreditou num possível romance de André e Sheherazade, deixando um comentário nas redes sociais que incomodou os fãs de Winits.