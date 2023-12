Reprodução Instagram Richard Franklin

O célebre ator Richard Franklin morreu aos 87 anos, conforme explica o amigo dele, Liam Rudden, através das redes sociais, em um comunicado publicado na última segunda-feira (25), Dia de Natal.



Conhecido mundialmente pelo papel do capitão Mike Yates em “Doctor Who”, o ator teria morrido enquanto dormia. O falecimento ocorreu após ele “lutar contra uma doença de longa duração”.



“É com profunda tristeza que a família de Richard Franklin pediu para que eu compartilhasse nesta manhã a notícia do falecimento dele”, iniciou Liam Rudden, por meio do X, antigo Twitter.



O amigo afirmou que o ator “morreu pacificamente enquanto dormia”. Além disso, explicou que, informações relacionadas ao funeral, seriam compartilhadas por ele assim que os detalhes forem decididos pelos familiares.



Richard Franklin nasceu em Maryleblone, Inglaterra, em 1936. A carreira na TV permitiu que ele colecionasse papéis de destaque em obras como “Dixon of Dock Green”, “Crossroads”, “Rogue One: Uma História Star Wars” e “Doctor Who”.

