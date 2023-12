Reprodução/Instagram André Gonçalves e Danielle Winits passam Natal em clima de romance

O vice-campeão de "A Fazenda 15" André Gonçalves e a atriz Danielle Winits curtiram o Natal em clima de romance. No domingo (24), a artista publicou uma foto ao lado do ex-peão e aproveitou para se declarar.

Com uma foto sorridente e recebendo um beijo na bochecha, Danielle classificou o natal como "o mais feliz do mundo".

"Estranho seria se o nosso Natal não fosse o mais feliz desse mundo… AMO TE CAMPEÃO ♥️♾️♥️ O VERDADEIRO CAMPEÃO É AQUELE QUE É DE VERDADE POR ONDE FOR… AQUELE QUE ENSINA COMO GANHAR TODO & QUALQUER CORAÇÃO", destacou.

André Gonçalves e Danielle Winits tinham se separado um mês antes do ator entrar para o confinamento de "A Fazenda 15". Apesar da distância, o romance parece ter voltado. Na final do reality, quando ele foi coroado vice-campeão, André e Dani celebram com um beijo.