Reprodução/Instagram Barbara Evans e Gustavo Theodoro

Bárbara Evans abriu uma caixa de perguntas para interagir com os seguidores do Instagram, nesta terça-feira (26). Os dos internautas a perguntou sobre como está sendo o puerpério, então a modelo relembrou sobre as dificuldades após dar à luz os gêmeos Álvaro e Antônio, que completam um mês de vida no dia 27 de dezembro.

"Nos primeiros dias eu fiquei bem abalada. Mas com dez dias de vida dos meninos, a Ayla precisou que eu estivesse muito forte. Ela engasgou e acabou tendo que passar por uma cirurgia. Eu não tive tempo de ter puerpério, tive que ser muito mais forte do que eu já mais imaginei ser", escreveu ela, relembrando o episódio em que Ayla, de quase dois anos, se engasgou com um amendoim e precisou passar por uma cirurgia no pulmão .

Reprodução/Instagram Barbara Evans responde seguidores no Instagram